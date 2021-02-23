شكرا لقرائتكم خبر عن وفدان مصري وقطري يجتمعان بالكويت لوضع آليات المرحلة المستقبلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد وفدان رسميان من مصر وقطر، الثلاثاء، بالكويت اجتماعهما الأول لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية بعد بيان قمة العُلا بالمملكة العربية السعودية الصادر في الخامس من يناير الماضي. ورحب الجانبان، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، بالإجراءات التي اتخذها كلا البلدين بعد التوقيع على «بيان العُلا» كخطوة على مسار بناء الثقة بين البلدين الشقيقين. كما بحث الاجتماع السبل الكفيلة والإجراءات اللازم اتخاذها بما يعزز مسيرة العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية. وأعرب الجانبان عن التقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافتها للقمة الخليجية الأخيرة التي توجت بإصدار بيان العُلا. وتقدم الجانبان بالشكر لدولة الكويت على استضافتها للاجتماع الأول بينهما، وأعربا عن التقدير للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، على الجهود التي قادتها بلاده لرأب الصدع وحرصها على تعزيز العمل العربي المشترك.(وكالات)