شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قتلى و4 مفقودين في غرق مركب بالإسكندرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - أ ف ب

أفادت مصادر طبيبة في محافظة الإسكندرية المصرية، الثلاثاء، بأن 9 أشخاص لقوا مصرعهم، بعد غرق مركب كانت تستقله أسرة للتنزه في بحيرة مريوط غرب المحافظة. وأوضحت المصادر أنه تم انتشال تسع جثث حتى الآن ومازال البحث جارياً عن أربعة أو خمسة مفقودين، بعد غرق المركب مساء الاثنين. وقال محافظ الإسكندرية محمد الشريف: إن «الحادث نتج عنه حتى الآن 9 حالات وفيات و5 مصابين و2 ناجين وجارٍ البحث عن مفقودين». ولم تتضح بعد ملابسات غرق المركب.