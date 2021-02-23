«صحة دبي» تستعرض مبادرات مبتكرة في مواجهة «كوفيد-19»

دبي: ”الخليج 365”

أكد عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي، أن الهيئة تعد جزءاً أساسياً من النظام الصحي للدولة، وأن هذا يستلزم مساهمة «صحة دبي» في تعزيز توجهات الإمارات نحو الريادة والتميز في هذا القطاع الحيوي المهم. وقال: عندما تفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2014، وعندما اعتمدت حكومتنا الموقرة، النسخة المطورة للاستراتيجية في 2018، فإننا نلاحظ أن (الصحة وجودة الصحة)، جاءت ضمن القطاعات الثلاثة الأولى المستهدفة، التي يرتكز عليها تقدم الإمارات في الابتكار، لافتاً إلى أن ذلك يعكس أهمية القطاع الصحي كمرتكز لتحقيق التنافسية العالمية في مجالي الصحة والابتكار. جاء ذلك خلال افتتاح الكتبي أعمال الملتقى الافتراضي الذي نظمته الهيئة، اليوم الثلاثاء، وتستمر أعماله حتى اليوم الأربعاء، بمناسبة شهر الإمارات للابتكار 2021. وتدور مناقشات الملتقى حول الدور الذي قامت الهيئة خلال مواجهة جائحة كوفيد-19، والذي جاء ضمن جهود الدولة واستراتيجيتها المعتمدة للتصدي لهذه الجائحة العالمية، إلى جانب استعراض مجموعة من المبادرات المبتكرة التي تنفذها الهيئة استناداً لأحدث التقنيات والحلول الذكية. حضر الملتقى الدكتور علوي الشيخ علي نائب مدير عام هيئة الصحة بدبي، والدكتور محمد الرضا مدير مكتب إدارة المشاريع في الهيئة، ومجموعة من المسؤولين والمختصين، بينهم مي الدوسري مديرة مركز الابتكار الصحي في الهيئة، إلى جانب قرابة 200 مشارك من مختلف التخصصات. طبيب لكل مواطن ومع بداية الجلسات استعرضت الهيئة مبادرة (طبيب لكل مواطن)، التي كان وجّه بتنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ضمن بنود وثيقة الخمسين. وقدمت الدكتورة علياء رفيع استشاري طب الأسرة ومدير إدارة البرامج التخصصية في قطاع الرعاية الصحية الأولية في الهيئة، تفصيلاً عن المبادرة وما تم إنجازه خلال العام الماضي، حيث أوضحت أن عدد المستفيدين من المبادرة في العام الماضي 2020 وصل لأكثر من 88 ألف متعامل، وأن المبادرة وفرت أكثر من 82 ألف استشارة عن بُعد، في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني 2020 ويناير 2021، كما قدمت خدمات طبية لأكثر من 7 آلاف متعامل مصاب بفيروس كورونا، إلى جانب 13 ألف استشارة تخص المخالطين والحالات المشتبه فيها. توصيل الدواء للمنازل من جانبه، استعرض الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية في الهيئة، خدمة «دوائي»، التي بدأ تنفيذها بتوصيل الدواء لمنازل المرضى من كبار المواطنين وأصحاب الهمم في دبي، وكان ذلك في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019، ثم توسعت الهيئة في نطاقها مع التحدي العالمي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، لتشمل جميع مناطق الدولة، بالمجان. وأشار إلى أن الهيئة تمكنت خلال الفترة من ديسمبر 2019 وحتى الشهر نفسه من عام 2020، من توصيل مليون ونصف المليون عبوة دواء للمرضى في منازلهم. وفي سياق متصل، تحدث الدكتور علي السيد عن المخزون الاستراتيجي للدواء خلال مواجهة جائحة كوفيد-19، موضحاً أن الهيئة – مع بداية الجائحة- رفعت معدلات المخزون الاستراتيجي للدواء من شهرين إلى ستة أشهر، وكذلك الأمر بالنسبة لمخزونها لدى شركات الدواء، موضحاً أن ذلك كان أحد عوامل الأمان والاطمئنان المهمة في التصدي للجائحة. 78 بحثاً علمياً وفي ورقتها المقدمة للملتقى والخاصة بالبحوث العلمية والدراسات، ذكرت الدكتورة حمدة خانصاحب رئيس قسم البحوث الطبية في إدارة التعليم الطبي والأبحاث في الهيئة، أنه تم إنجاز 78 بحثاً علمياً، تم اعتمادها من قبل لجنة أخلاقيات البحث العلمي في العام الماضي. ولفتت إلى أن الهيئة تعاونت في 2020 مع العديد من المؤسسات العلمية والأكاديمية التي شاركت في إعداد أبحاث متميزة، من بين هذه المؤسسات، جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، التي أنجزت معها بحث (فحص اللعاب لتشخيص كوفيد-19)، كما أنجزت أيضاً مع الجامعة وبمشاركة مؤسسة الجليلة، دراسة (التسلسل الجيني لــ« كوفيد-19»). الطباعة ثلاثية الأبعاد جاء ختام جلسات اليوم الأول للملتقى بورقة عمل قدمها جوليان كالانان المدير التنفيذي لشركة سنتيركس، الذي استعرض أوجه التعاون بين هيئة الصحة بدبي والشركة، في مجال تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وما أنجزته وحدة الطباعة التي تمتلكها «صحة دبي» في هذا المجال.

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