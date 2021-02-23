شكرا لقرائتكم خبر عن «التراث اللبناني».. أزياء وحرف يدوية في قلب الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح د. عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث مساء أمس الأول الاثنين فعاليات أسبوع التراث اللبناني التي ينظمها المعهد في مركز فعاليات التراث الثقافي «البيت الغربي» في قلب الشارقة، وذلك ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي تحت شعار: «تراث العالم في الشارقة» بحضور إيلي عرب القنصل اللبناني في دبي، وعائشة غابش المنسق العام لأسابيع التراث العالمي، وصقر محمد مدير إدارة القطاعات الخارجية في المعهد في ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة من فيروس «كورونا».

وقال عبد العزيز المسلم: «لبنان مهد الحضارة الفينيقية في العالم القديم، ويتميز بموقع استراتيجي بين الشام وآسيا الوسطى، وفيه الكثير من معالم تطورات الحضارة البشرية عبر العصور، كما أنه حافل بالعديد من المواقع التاريخية والأثرية والتراثية المهمة بعضها مسجل في قائمة «اليونسكو» ضمن التراث الإنساني العالمي، كما أن إقامة وتنظيم أسبوع التراث اللبناني في قلب الشارقة هو هدف يأتي في مرمى التراث الثقافي».

وقال إيلي عرب: «نحن سعداء بالمشاركة في برنامج أسابيع التراث العالمي الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، إذ أتاح لنا أن نكون حاضرين في إمارة الشارقة ضمن أسبوع التراث اللبناني، لنعرف الجمهور وزوار الشارقة بالتراث اللبناني العريق والمتنوع، ونطوف بهم في رحلة عبر خمسة أيام لكل ربوع لبنان، حيث التاريخ والحضارة والطرب الأصيل والفنون الشعبية والموسيقى وغيرها الكثير الذي سيلقى إقبالاً كبيراً من قبل زوار وجمهور البيت الغربي».

وتتضمن الفعاليات تشكيلة غنية من التراث اللبناني منها معرض تراث لبنان، حيث الأزياء التقليدية والحرف اليدوية التقليدية كالفضة والنحاس، والحفر على الخشب، وصناعة الصابون، ومعرض للفخار، ومعرض صور من تراث لبنان، والمأكولات الشعبية التراثية اللبنانية، والمقهى الشعبي، وتشكيلة من الفنون التراثية على مسرح البيت الغربي لفرقة أوسكار من خلال عروض عديدة .(وام)