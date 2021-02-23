شكرا لقرائتكم خبر عن «سي إن إن»: جناح «تيرا» يوفر إجابات مهمة حول الاستدامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرضت شبكة «سي إن إن» تقريراً مصوراً عن موقع معرض إكسبو دبي 2020، ملقيةً الضوء على جناح الاستدامة، الذي يعد محور الحدث الذي ينطلق رسمياً في أكتوبر المقبل. ومن المقرر أن يشهد «إكسبو دبي» مشاركة من أكثر من 190 دولة، كل منها تعرض أحدث ما توصلت إليه من ابتكارات حول الاستدامة والتنقل والفرص. ويطلق على جناح الاستدامة أيضاً اسم «تيرا»، وتعني كوكب الأرض، ويولد هذا المبنى المياه العذبة من الهواء الرطب، كما تم تجهيز مظلة سقفه التي يبلغ عرضها 130 متراً بأكثر من ألف لوحة شمسية، والتي توفر بعض الطاقة اللازمة لاستضافة هذا الحدث الضخم. وقال جون بول، مدير جناح الاستدامة: «نحاول أن نظهر أن البشرية يمكنها بناء مبانٍ تعيش في وئام مع البيئة من حولها، والتي تنجح في الحصول على الموارد من حولها سواء كانت طاقة الشمس أو الماء». وأضاف: «حتى في هذه البيئة الجافة نوعًا ما، ما زلنا قادرين على الحصول على ما يكفي من المياه ما يجعل هذا المبنى مكتفياً ذاتياً».