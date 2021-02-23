شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مليون دولار تكلفة الجناح الروسي في «إكسبو 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تتطلع دولة الإمارات وروسيا الاتحادية إلى الوصول بحجم التبادل التجاري إلى نحو 36.7 مليار درهم (10 مليارات دولار)، خلال السنوات المقبلة، مقارنة بـ 3.3 مليار دولار نهاية 2020. وقال دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي في تصريحات صحفية على هامش زيارته على رأس وفد لموقع «اكسبو 2020 دبي»: إن التبادل التجاري بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، حقق نمواً كبيراً العام 2020 بنسبة 78% ليصل إلى 12.1 مليار درهم «3.3 مليار دولار»، رغم تحديات جائحة «كوفيد-19». وأضاف مانتوروف أن صادرات روسيا إلى الإمارات بلغت العام الماضي نحو 10.6 مليار درهم، «2.9 مليار دولار» فيما بلغت صادرات الإمارات إلى روسيا نحو 1.46 مليار درهم «400 مليون دولار» بنمو بنحو 40%. وأوضح مانتوروف أن التبادل التجاري بين الإمارات وروسيا مرشح لنمو كبير خلال السنوات المقبلة بفعل توافر العديد من المجالات والفرص الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وقال مانتوروف على هامش متابعة العمليات الانشائية في الجناح الروسي في موقع اكسبو 2020 دبي إن دولة الإمارات شريك استراتيجي لروسيا الاتحادية، بسبب متانة العلاقات بين البلدين، التي تشهد تطوراً مستمراً بكافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وفي المجال الدبلوماسي كذلك. وأشار إلى أن البلدين يعملان معاً لاستشراف المجالات والفرص الجديدة التي تسهم في توسيع نطاق التبادل التجاري، لاسيما في قطاعات التكنولوجيا والطاقة وصناعة الطائرات بالإضافة إلى التعاون الصناعي والتي من بينها: تصنيع السيارات الفارهة Aurus، بالتعاون مع توازن، لتصبح الإمارات مركزاً لتوفيرها في المنطقة والمتوقع افتتاح أول صالة عرض لإنتاجها في الدولة نهاية 2021. وأكد الوزير الروسي اهتمام روسيا بالمشاركة في اكسبو 2002 دبي، مشيراً إلى أن الجناح الروسي تصل تكلفته إلى نحو 35 مليون دولار، وسيساهم في إبراز القدرات الاقتصادية في جميع المجالات.