شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز تنطلق الأربعاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: "الخليج"

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تنطلق الأربعاء فعاليات النسخة العاشرة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، وينظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، على ميدان نادي أبوظبي للفروسية، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبمساندة ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة لونجين ـ راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز للعام التاسع على التوالي.

وتجرى فعاليات البطولة على مدى أربعة أيام بدأت الثلاثاء بالإجراءات البيطرية للخيول المشاركة، وتقام منافساتها من الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل، وتتألف بطولة كأس رئيس الدولة من ست منافسات من فئة الثلاث نجوم، ويبلغ إجمالي جوائزها 219500 يورو، وتختتم بمنافسة كأس البطولة من جولتين، وجوائزها 95 ألف يورو، وتتزامن مع الحدث الرئيس بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة من ثلاثة أشواط ويبلغ مجموع جوائزها 65 ألف درهم، ومنافستان دوليتان للفرسان من فئة الناشئين (الجونيورز) وجوائزهما 30 ألف درهم، ومثلهما للفرسان من فئة الأشبال بجوائز مجموعها 25 ألف درهم.

نادي أبوظبي وشرف الاستضافة

يستضيف نادي أبوظبي للفروسية للمرة الثانية على التوالي فعاليات منافسات البطولة من فئة الثلاث نجوم على ميدانه الرملي، وهي المرة الأولى التي تنظم فيها البطولة بتصنيف (3*) بسبب جائحة كورونا وتعقيدات حركة سفر الفرسان وترحيل الخيول حول العالم، بعد تسع دورات أقيمت فيها البطولة بتصنيف (5*)، ويحرص اتحاد الإمارات للفروسية والسباق على تنظيم البطولة دعماً ومساندة للكثير من فرسان الإمارات لقفز الحواجز، ولوصفائهم الفرسان الذين اختاروا مواصلة نشاطهم في رياضة قفز الحواجز مع عدد كبير من خيول القفز على أرض الإمارات، لا سيما الفرسان الذين بحوزتهم خيول القفز الصغيرة وما زالت في طور التدريب والإعداد والتجهيز، عبر انتسابهم إلى أندية ومراكز الفروسية ومشاركاتهم في برنامجها الموسمي المنتظم والحافل بالمنافسات المحلية والبطولات الدولية، والمزايا والفوائد التي يجنيها الفرسان والفارسات من فئتي الناشئين والأشبال، واكتسابهم المزيد من خبرات الاحتكاك والتنافس مع غيرهم من فرسان القفز من دول العالم.

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز، بطولة لها مكانتها الرفيعة والسامية محلياً وعالمياً، وتصل هذا الموسم إلى النسخة العاشرة وهي على قمة بطولات هذه الرياضة كما في السنوات الماضية، ويقصدها صفوة الفرسان والفارسات في الدولة، والنخبة العالمية، لما لها من قيمة عالية في عناصرها كافة، الفنية والتنظيمية واللوجستية، وجوائزها المتميزة.

وقال: «بطولة تحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مناسبة غالية ينتظرها الجميع في كل موسم لتجديد الولاء للقيادة الرشيدة، تقديراً وعرفاناً لما تقدمه للوطن من عطاء لجودة الحياة واستدامتها، وأبهرت الإمارات العالم في العديد من المجالات بكفاءة أبنائها وبناتها».

وأضاف: «لقد ظلت هذه البطولة الغالية ومنذ انطلاقتها أكبر داعم لرياضة قفز الحواجز في الدولة، وشكلت قاعدة لانطلاقة العديد من الفرسان والفارسات الأبطال الذين واصلوا مسيرتهم في ساحات التميز ليسجلوا نجاحات باهرة محلياً وخارجياً».

لجان البطولة

يترأس اللجنة المنظمة العليا للبطولة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، الرئيس الفخري للبطولة، ويترأس فعاليات منافسات البطولة الدكتور غانم الهاجري، أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، رئيس البطولة، ويتولى إدارة البطولة خالد علي الجنيبي، مدير البطولة.

