شكرا لقرائتكم خبر عن «الزهور الخاصة بالشارقة» تفوز ببطولة الرياضات الإلكترونية المدرسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: "الخليج"

أسدل الستار على منافسات البطولة المدرسية الإلكترونية في لعبة FIFA 2021، التي نظمها اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية، بالتعاون مع جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، وشركة OU GAMING، واستمرت منافسات البطولة 5 أيام، شارك فيها طلاب المدارس من مختلف إمارات الدولة، وفاز بالمركز الأول خالد مجدي حسين من مدرسة الزهور الخاصة بالشارقة، وجاء في المركز الثاني جابر عبدالله جابر من معهد التكنولوجيا التطبيقية بدبي، فيما حل عبدالله ليث مأمون من مدرسة الزهور الخاصة في المركز الثالث.

وجاءت البطولة كثمرة للتعاون بين الاتحاد والجمعية الذي بدأ من خلال الاجتماعات المتواصلة العام الماضي والتي انطلقت من رؤية الاتحاد لمواكبة المستجدات الإقليمية والعالمية في المحافظة على النشء، واحتواء اللاعبين من مختلف الفئات العمرية وتنظيم مشاركتهم واستخدامهم للألعاب الإلكترونية.

وتمت مناقشة مبادرة إطلاق بطولات مدرسية للفئتين بنين وبنات بصفة سنوية، وبشكل منتظم، إضافة إلى التعاون في إطلاق أنشطة وبرامج أخرى تهدف إلى نشر الرياضات الإلكترونية في المدارس والتعاون في مجال المشاركات الخارجية الخاصة بالبطولات الرياضية الإلكترونية المدرسية. وقد اتفق الطرفان على أن يقوم اتحاد الرياضة المدرسية بمتابعة كل الجوانب الإدارية وتقوم جمعية الإمارات بالإشراف الفني وتوفير الجانب التقني لإدارة البطولة.

وأثنت ميسون أميري المدير التنفيذي للاتحاد المدرسي على التعاون المثمر بين الاتحاد والجمعية الذي يعتبر نموذجاً للتواصل بين مؤسسات المجتمع الرياضية، متمنية أن يتم تكرار مثل هذه البطولات مستقبلاً، وبشكل أكبر حتى تتيح فرصة اكتشاف أكبر عدد من المواهب والذي سيساهم في دعم المنتخبات المدرسية في الرياضات الإلكترونية.

وثمّن المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية جهود الاتحاد المدرسي، وتعاونه الكبير الذي أثمر عن إقامة هذه البطولة المميزة، والتي ساهمت بلا شك في اكتشاف عدد كبير من المواهب الإماراتية والعربية التي ستشكل رافداً قوياً للرياضات الإلكترونية في الدولة.

وأضاف سعيد الطاهر، أن الرياضات الإلكترونية أصبحت من الرياضات الجاذبة للجيل الحالي، لذا وجب على كل الجهات المعنية أن تساهم في وضع اللبنة الأولى في هذا المجال، عبر الاستفادة من المواهب التي تفرزها مثل هذه البطولات، إضافة إلى توعية الجيل الحالي وتشجيعه على ممارسة الرياضات الإلكترونية بالطريقة السليمة.

وتوجه سعيد الطاهر في الختام بخالص الشكر والتقدير لميسون أميري المدير التنفيذي للاتحاد المدرسي، وكل الجهات التي ساهمت في إنجاح هذه البطولة.