السفير الصيني: مصر أول دولة عربية وإفريقية أقامت علاقات سياسية ودبلوماسية مع الصين وملتزمون بتقديم اللقاحات لجميع الدول



الشارقة - اميمة ياسر -

أكد لياو ليتشيانج، السفير الصيني، اليوم الثلاثاء، حرص الصين على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف السفير الصيني، أثناء المؤتمر الصحفي لدى مصر للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا، والشحنة التي تسلمتها مصر من اللقاحات أمس، أن الصين ملتزمة بتقديم الجرعات المطلوبة من اللقاحات لكل الدول.

وأشار السفير الصيني أيضًا إلى دعم تصدير اللقاحات الصينية إلى الدول التي ترغب في شرائها، لافتًا إلى أن مصر هي أول دولة عربية وإفريقية أقامت علاقات سياسية ودبلوماسية مع الصين.

أكد لياو ليتشيانج، السفير الصيني بالقاهرة، اليوم الثلاثاء حرص الصين على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف السفير الصيني، أثناء المؤتمر الصحفي المقام بالاشتراك مع وزيرة الصحة هالة زايد للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا والشحنة التي استلمتها مصر من اللقاحات أمس، أن الصين ملتزمة بتقديم الجرعات المطلوبة من اللقاحات لكل الدول.

وفي سياق آخر، قالت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه من المتوقع مع زيادة الشحنات من لقاح كورونا أن تزداد الشرائح المستهدفة.

وأضافت "زايد" خلال كلمتها أثناء المؤتمر الصحفي مع السفير الصيني بالقاهرة والمقام حاليًا للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا والشحنة التي استلمتها مصر من اللقاحات أمس، أن تسجيل المواطنين من كبار السن من سن أربعين عامًا أو أكثر يبدأ من الأحد المقبل.