هل للكوميديا علاقة بالعلوم؟ طفل يجيب بفيديوهات على "تيك توك"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد زكريا:

كان لا يزال بعمر 9 سنوات، عندما انجذب عبدالرحمن عمر إلى عالم "برمودا"، ذاك الـ"مثلث" هو الذي أدخله إلى عالم المحتوى العلمي، طفل أراد أن يتكشف له ما هو حقيقي وما هو خيالي في هذا الـ"سر" فوقع في بحر العلم والعلوم، ليسعى بعد سنتين لو أن يُبسطها عبر فيديوهات كوميدية ينشرها على تطبيق "تيك توك" لمن في مثل عمره وربما لمن هم أكبر كثيرًا.

@abdoamr355 انا روكبي حديد ????????##تعلم_عن_الغرائب ##علمني♬ الصوت الأصلي - Abdoamr

خلال رحلة بحثه، اطّلع ابن حي سيدي جابر بالإسكندرية على كثير من العلوم عبر "يوتيوب"، لكن يقول إنه لم يجد من بين مقدمي المحتوى العلمي على وسائل التواصل الاجتماعي من يستخدم الكوميديا لإسهال مهمته ورسالته، فدلف إلى هذا العالم رغم أن عمره لم يتجاوز بعد 12 عامًا: "قولت منها اضحك المشاهد ومنها افيده".

@abdoamr355 نظريه تفكك القرات ???????? ##تعلم_عن_الغرائب ##علمني ##dancewithPUBGM♬ الصوت الأصلي - Abdoamr

رغم بساطة وبدائية الفيديوهات التي يقدمها عمر وينشرها على "تيك توك"، إلا أنه يوضح بأنه يهتم بأن تخرج كل معلومة عنه دقيقة بشكل كامل، ولأجل ذلك "ببحث كويس الأول، وبتأكد من كل معلومة من أكتر من مصدر"، ليأتي الدور على تصوير الحلقة.



@abdoamr355 هو احنا ليه بنشوف الشمس لونه احمر ????????##علمني ##تعلم_عن_الغرائب♬ الصوت الأصلي - Abdoamr

يقف الصغير في صالة منزله، يفتح كاميرا التليفون المحمول، ليُلقي ما حضره من معلومات حفظها في ذهنه بلهجة مبالغ فيها يُكسب علمه طابع الكوميديا: "هو فيديو لحوالي دقيقة، بتكلم فيه عن معلومة صغيرة بعينها، فمبيكنش في حاجة لسكريبت، ولا حاجة لمونتاج.. لكن ممكن أسجل الفيديو مرتين مثلًا عشان يطلع في أحسن شكل"، ولا يستغرق ذلك أكثر من ربع ساعة.

@abdoamr355 جزر اوي نزر????????##علمني ##تعلم_عن_الغرائب♬ الصوت الأصلي - Abdoamr

منذ البداية لاقى عمر تشجيعًا من أسرته، والديه، الذين لم يجدوا فيما يقدمه ما يُعطله عن دراسته، على العكس يجدون في مشروعه الصغير ما يفيده ويشجعه على تحصيل العلم، فيما تشاركه أخته الأكبر والوحيدة خطواته بالكلمات المشجعة و"اللايك والشير".

@abdoamr355 ##تعلم_عن_الغرائب هو ايه الي بيسبب حدوث تغير في لون العين وهل فعلا في ناس لون عينهم موف????????##علمني ##تعلم_عن_الغرائب♬ الصوت الأصلي - Abdoamr

الآلاف يتابعون فيديوهات عمر على "تيك توك"، يقول الطفل إن أغلب التعليقات تأتيه مشجعة: "الناس بتقولي ماشاء الله عليك جامد.. عاش.. كمل"، ومن يقولون له: "أنت دحيح الغلابة"، لكن أيضًا هناك من يوجه له السباب وهؤلاء يتجاهلهم.

@abdoamr355 او ليه احنا سعات بنشوف الحاجه مرتين????????##تعلم_عن_الغرائب ##علمني♬ الصوت الأصلي - Abdoamr

في الصف الخامس الابتدائي يدرس عمر، ويقول إنه متفوق في دراسته: "الفيديوهات مبتعطلنيش عن المذاكرة، بعمل الفيديو قبل ما أبدأ أذاكر أو بعد ما أخلص مذاكرة"، ويكتسب شهرة بين زملائه في المدرسة: "مسميني عزيزي المشاهد" وهي جملة يرددها في فيديوهاته، وتشجيعًا من عدد من مدرسيه التي وصلتهم فيديوهاته ولو عبر زملائه في الفصل.

@abdoamr355 هو ايه الي عيحصل لو جبنا بطيخة وكوره صوغيره ورميناهم في نفس الوقت ????????##علمني ###dancewithPUBGM♬ الصوت الأصلي - Abdoamr

يحلم عمر أن يصبح طبيبًا بشريًا: "نفسي ادرس تشريح جسم الإنسان"، ولا يرى أن ذلك يتعارض مع حلمه بنجاح فيديوهاته وانتشارها في المستقبل: "عايز ملايين يشوفوها ويستفيدوا منها" يقولها ببراءة.