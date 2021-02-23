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المغرب يعلّق الرحلات الجويّة مع هذه الدول

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اسماعيل عبد الحي - قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية مؤقتا مع عدة دول، إبتداء من ليلة أمس الإثنين، بسبب التطورات الوبائية المرتبطة بإكتشاف سلالات جديدة من فيروس في المغرب.

 

ووفق ما ذكرته جريدة "هسبريس" المغربية، فإن الأمر يتعلق بتعليق الرحلات الجوية ذهابا وإيابا مع كل من النمسا والبرتغال والسويد والتشيك وأوكرانيا وألمانيا وهولندا وسويسرا وتركيا.

 

وتضاف الدول المذكورة إلى جنوب إفريقيا والدنمارك وبريطانيا وأستراليا والبرازيل ونيوزلندا وإيرلند التي قرر المغرب في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية معها ذهابا وإيابا.

 

ويأتي تعليق هذه الرحلات بعدما أعلنت وزارة الصحة يوم السبت، تحديد 21 متحورا جديدا من السلالة البريطانية.

 

وأشارت الوزارة إلى أن جهاز المراقبة الجينومية لم يكتشف حتى الآن أي نوع من التحور الجنوب إفريقي أو البرازيلي لفيروس كورونا في المغرب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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