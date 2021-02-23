النمسا تجري ملايين الفحوص أسبوعياً لتجنب موجة ثالثة من «كورونا»

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عمدت النمسا التي باغتتها الموجة الثانية من «كوفيد - 19» في الخريف، إلى اتخاذ خطوات استباقية هذه المرة مع إجراء ثلاثة ملايين فحص للكشف عن الوباء أسبوعياً، نصفها في المدارس لتكون هذه الدولة الصغيرة رائدة في هذا المجال.

يقدم أكثر من 500 مركز متخصص و900 صيدلية وألف شركة فحوصاً مجانية للكشف عن فيروس كورونا، فيما يخضع الطلاب للإجراء نفسه مرتين أسبوعياً.

لم تلقَ هذه المقاربة في بادئ الأمر أصداء حين تم إنشاء أولى المراكز في أوج فترة الإغلاق في ديسمبر وعنونت الصحف «اختبارات جماعية من دون حشود».

لكنها تسارعت في مطلع فبراير مع تخفيف القيود، وبدأت المواقف تتغير بحكم الضرورة.

لأنه بات يتعين الآن إبراز فحص سلبي لا تزيد مدته على 48 ساعة عند التوجه إلى مصفف الشعر أو بعض منتجعات التزلج أو عند مداخل دور التقاعد.

- «مرتان، ثلاث مرات أسبوعياً»

وقالت كاتارينا رايخ كبيرة الأطباء في وزارة الصحة «استراتيجيتنا هي إجراء عدد كبير من الفحوص وتسهيل إجرائها».

وأضافت «هذه هي الطريقة الوحيدة للسيطرة على الوباء»، في حين أن النسخ المتحورة تثير قلقاً فيما تتقدم عمليات التلقيح ببطء.

وهكذا تجري النمسا 24 فحصاً يومياً لكل ألف نسمة (على معدل سبعة أيام) مقابل خمسة اختبارات فقط في فرنسا وأقل من 2 في ألمانيا، ما يضعها في المقدمة على المستوى العالمي بحسب تقديرات موقع تحليل البيانات.

وتقول رايخ «نريد أن نذهب إلى مستوى أعلى»، معربة عن الأمل في أن «يتم إجراء فحوص على 60 أو 70% من السكان البالغ عددهم 8.9 مليون نسمة مرتين او حتى ثلاث مرات أسبوعيا».

بالإضافة إلى هذا الإجراء الواسع النطاق، سيتمكن السكان من الحصول اعتباراً من 1 مارس على فحوص يمكن إجراؤها في المنزل.

وقالت المسؤولة في وزارة الصحة «إنه سلاحنا الثاني في مكافحة كوفيد - 19، في انتظار أن يتم تلقيح غالبية السكان».

من جهتها، تؤكد مونيكا ريدلبرغر-فريتز المسؤولة في مركز علم الفيروسات في جامعة فيينا «أهمية» الاختبارات المنتظمة وتدعو في الوقت نفسه إلى عدم وقف أخذ الحيطة قائلة «لا يمكنك بعد إلقاء نفسك بين أحضان جدتك».