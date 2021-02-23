الارشيف / اخبار العالم

بيانات: جرعة واحدة من لقاح «فايزر-بيونتك» فعالة ضد «كورونا»

0 نشر
0 تبليغ

  • ابوظبي - سيف اليزيد - الإثنين 22 فبراير 23:16
ممرضة تعطي جرعة من لقاح لرجل في بريطانيا
عربي ودولي

ع+ ع-

أظهرت بيانات، نشرت في إنجلترا، اليوم الاثنين، أن جرعة واحدة من لقاح «فايزر-بيونتك» تقلل معدلات دخول المستشفيات والوفيات الناجمة عن بأكثر من 75% لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً.
وصدرت هذه البيانات عن هيئة الصحة العامة الإنجليزية، وهي أول تحليل مستقل في بريطانيا يظهر فعالية لقاح «فايزر-بيونتك» بعيداً عن التجارب.
ومن بين الذين تجاوزوا الثمانينيات من العمر، وجدت بيانات من أكثر من 12 ألف شخص أن اللقاح الذي طوره مختبر «بيونتك» الألماني بالتعاون مع شركة «فايزر» الأميركية وفر حماية بنسبة 57% على الأقل من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد - 19 بعد 28 يوماً من التطعيم بجرعة واحدة، بينما ارتفعت النسبة إلى 88% بعد تناول الجرعة الثانية من اللقاح.
وتراقب هيئة الصحة العامة الإنجليزية أيضاً التأثير الفعلي للقاح «أسترازينيكا-أوكسفورد». وستنشر هذه النتائج في الوقت المناسب، لكنها قالت إن البيانات المبكرة تشير إلى أن اللقاح يوفر «مستويات جيدة» من الحماية منذ الجرعة الأولى.

المصدر: وكالات

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا