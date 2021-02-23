بيانات: جرعة واحدة من لقاح «فايزر-بيونتك» فعالة ضد «كورونا»

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أظهرت بيانات، نشرت في إنجلترا، اليوم الاثنين، أن جرعة واحدة من لقاح «فايزر-بيونتك» تقلل معدلات دخول المستشفيات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد بأكثر من 75% لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً.

وصدرت هذه البيانات عن هيئة الصحة العامة الإنجليزية، وهي أول تحليل مستقل في بريطانيا يظهر فعالية لقاح «فايزر-بيونتك» بعيداً عن التجارب.

ومن بين الذين تجاوزوا الثمانينيات من العمر، وجدت بيانات من أكثر من 12 ألف شخص أن اللقاح الذي طوره مختبر «بيونتك» الألماني بالتعاون مع شركة «فايزر» الأميركية وفر حماية بنسبة 57% على الأقل من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد - 19 بعد 28 يوماً من التطعيم بجرعة واحدة، بينما ارتفعت النسبة إلى 88% بعد تناول الجرعة الثانية من اللقاح.

وتراقب هيئة الصحة العامة الإنجليزية أيضاً التأثير الفعلي للقاح «أسترازينيكا-أوكسفورد». وستنشر هذه النتائج في الوقت المناسب، لكنها قالت إن البيانات المبكرة تشير إلى أن اللقاح يوفر «مستويات جيدة» من الحماية منذ الجرعة الأولى.