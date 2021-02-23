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روسيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا و417 وفاة

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ابوظبي - سيف اليزيد -  سجلت روسيا، اليوم الثلاثاء، 11823 إصابة جديدة بفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 1198 حالة في موسكو، ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى أربعة ملايين و189153 إصابة منذ بدء الجائحة.
كما سجلت السلطات 417 وفاة جديدة جراء الفيروس لتبلغ حصيلة الوفيات 84047.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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