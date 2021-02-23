ولي عهد دبي يستقبل رمضان قديروف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 04:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

استقبل ولي عهد إمارة دبي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس الاثنين، رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، في أبراج الإمارات بدبي.

وفي إطار المواضيع التي تناولها هذا اللقاء، تبادل حمدان بن محمد بن راشد ورمضان قديروف، الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة بين البلدين، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبد الله القرقاوي، وعمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

هذا وأشاد الرئيس الشيشاني بما حققته دولة الإمارات من إنجازات علمية وتقنية تعزز مكانتها إقليميا ودوليا، مباركا وصول “مسبار الأمل” الإماراتي إلى المريخ بسلام، وذلك “وام”.