العمليات المشتركة تكشف أعداد 'الدواعش' بالعراق وتؤكد: أطراف بغداد مستقرة

وقالت العمليات المشتركة وفقاً لوكالة الانباء العراقية، إن "ما حدث في الطارمية ليس خرقاً بل هو انتصار للقوات الأمنية"، مؤكدة أن "عملية الطارمية كانت مخططاً لها بدرجة عالية من القوات الأمنية".

وأضافت أن "أعداد الدواعش في العراق تقدر بأقل من ألف أو بموازاة الألف"، مشيرة الى أن "إرهابيي داعش ما زالوا يحاولون التسلل من الحدود العراقية السورية".



ولفتت العمليات الى انها تعمل "لحل ملف مخيم الهول المعقد إضافة الى ملف الحدود لإنهاء تواجد الدواعش"، مؤكدة أن "مناطق أطراف بغداد مستقرة أمنيا وفيها العديد من القوات الأمنية".

وتابعت أن "اتفاق سنجار مطبق ولا توجد أي مظاهر مسلحة في القضاء"، نافية "الأنباء التي تتحدث عن عدم تطبيق اتفاق سنجار".