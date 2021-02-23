الجوية يواصل تربعه على صدارة الدوري بفوزه على الكهرباء

تمكن فريق نادي القوة الجوية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، من الفوز على مضيفه فريق نادي الكهرباء بهدف دون مقابل، في افتتاح الجولة الاولى من المرحلة الثانية لدوري كرة القدم الممتاز.



وانتهت المباراة التي جرت على ملعب التاجي في بغداد بهدف دون رد سجله المهاجم وكابتن القوة الجوية حمادي احمد في الدقيقة 41 من زمن الشوط الاول.

وبهذا الفوز عزز القوة الجوية صدارته ورفع رصيده للنقطة 44 بينما تجمد رصيد فريق نادي الكهرباء عند النقطة 20 بالمركز الرابع عشر.