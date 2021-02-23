اتفاق لتجهيز دبابات ألمانية بنظام حماية إسرائيلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقعت برلين وتل أبيب، الثلاثاء، اتفاقا لتزويد دبابات ألمانية بنظام حماية إسرائيلي.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فإنه تم توقيع الاتفاق مع وزارة الدفاع الفيدرالية الألمانية لتزويد الجيش الألماني بنظام الحماية النشط من طراز TROPHY (المعطف النشط).

وتتولى شركة رفائيل الإسرائيلية إنتاج نظام الحماية النشط والمقرر تزويد الدبابات الألمانية من طراز "ليونارد 2" به، وفقاً للبيان.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس: "مرة أخرى، نرى تقدير المؤسسات الأمنية الرائدة في جميع أنحاء العالم للابتكار والتكنولوجيا الإسرائيلية".

وأضاف: "أنه نتاج صناعة الدفاع الإسرائيلية الرائدة، وهو أمر حاسم لتعزيز أمن الدولة، إن تعبير ألمانيا عن الثقة في نظامنا يؤكد على العلاقة المهمة والتعاون الوثيق بين بلدينا ويبرز قوة الصناعات".

ووقع الاتفاقية المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير إيشيل، ومسؤول في المكتب الاتحادي الألماني للمعدات وتكنولوجيا المعلومات، يورغن شميت.

وتابعت وزارة الدفاع الإسرائيلية: "يشمل الاتفاق توفير أنظمة لشركة دبابات وقطع الغيار بالإضافة إلى التدريب التشغيلي والفني".

وأضافت:"سيتم تسليم الأنظمة خلال السنوات القادمة".

وقال رئيس مديرية البحث والتطوير في وزارة الدفاع الإسرائيلية يانيف روتيم: "هذه اتفاقية مهمة، تزيد من تعميق العلاقات الممتازة بين بلدينا، ونشكر وزارة الدفاع الألمانية على إعرابها عن ثقتها بمؤسستنا الدفاعية والصناعات الإسرائيلية".

بدوره، قال شميت: "نتطلع إلى استخدام نظام TROPHY الإسرائيلي الراسخ لحماية دبابة القتال الرئيسية LEOPARD 2".

ويعتبر نظام TROPHY، الذي أنتجته شركة رفائيل الإسرائيلية، من أكثر أنظمة الحماية النشطة فعالية في العالم، حيث يؤمن المركبات المدرعة من مجموعة من الصواريخ المضادة للدبابات ونيران الصواريخ.