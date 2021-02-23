تقديم أكثر من 5,6 مليون جرعة من لقاح كورونا بدولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم لقاح فيروس كورونا المستجد للمواطنين والمقيمين على أرضها.



وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 110,471 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الثلاثاء، 5,668,264 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 57.31 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19"، وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.