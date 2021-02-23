الشرطة الصومالية تحبط هجوما إرهابيا قرب مركز للشرطة وسط مقديشو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أصيب اثنان بينهم ضابط شرطة خلال إحباط عملية إرهابية في مقديشو، حيث ألقي القبض على انتحاري حاول شن هجوم يستهدف مدنيين وسط العاصمة الصومالية، بحسب مصادر أمنية.



وفي بيان للشرطة الصومالية، قالت إنه "قبل الساعة 11:25 صباحا بقليل، علمت الشرطة أن انتحارياً يخطط لاستهداف المدنيين في مديرية حمرويني، لكن الأمن أوقفه".

ووفق شهود عيان وفقا لـ"العين الإخبارية"، فإن الانتحاري قام قبل إلقاء القبض عليه بنزع السترة الملغمة التي كان يرتديها وألقاها نحو رجال الأمن، حيث انفجرت وأسفرت عن إصابة اثنين.

وقال شاهد عيان يدعى عبدالرحمن وفقا لـ"العين الإخبارية" إن "الانتحاري حاول دخول مطعم كنا نوجد فيه، فمنعه الحراس، وهرع نحو مركز للشرطة فقامت بمطاردته".

ولم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها عن التفجير لكن حركة "الشباب" الإرهابية عادة ما تنفذ مثل هذه الهجمات.