شكرا لقرائتكم خبر عن من هم قادة «العمليات القذرة» في صنعاء؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تواصل مليشيا الحوثي تصفية القيادات القبلية الموالية للرئيس السابق علي صالح في صنعاء، إذ قتل أمس (الثلاثاء) أحد مشايخ بيت ضبعان في مديرية بلاد الروس مهلهل ضبعان على أيدي مسلحين مجهولين.

وأكدت مصادر محلية أن عناصر مجهولة أطلقت الرصاص على ضبعان في خط المطار وأردته قتيلاً ولاذت بالفرار، متهمة مليشيا الحوثي بالوقوف وراء تصفية زعماء القبائل التي تدين بالولاء للرئيس الراحل.

جاءت هذه العملية بعد يومين من تصفية قيادي حوثي زعيما قبليا ينتمي إلى محافظة أرحب في منزله مع 3 من أولاده وإصابة زوجته شمال صنعاء.

وتتهم المليشيا الزعماء القبليين بالفساد ورفض دعوات قياداتها للتغرير بعدد من أبناء قبائلهم والعمل مع الانقلاب لممارسة الاضطهاد ضد عامة الشعب من أبناء مناطقهم من خلال نهب ممتلكاتهم وأراضيهم.

وكشفت مصادر موثوقة لـ«الخليج 365» أن نجل مؤسس المليشيا علي حسين الحوثي ومسؤول البحث الجنائي سلطان زابن ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب عبدالكريم الحوثي هم من يقودون عصابات المهمات القذرة المتعلقة باغتيال زعماء القبائل ويختطفون النساء والأطفال من الشوارع. وأكدت أن الاغتيالات تزايدت بشكل ملفت منذ تعيين حسين الحوثي قائدا لشرطة النجدة المسؤولة عن تأمين العاصمة ومنافذها، إضافة إلى رئاسته للأمن القومي (الاستخبارات)، إذ يعد المسؤول الأول عن اختطاف وإخفاء وتعذيب المناوئين للمليشيا.