الفتيت يدعو لإحداث وحدات متنقلة لتسريع تلقيح الأشخاص فوق 85 سنة ضد كورونا

جدة - عبدالحي حسين - وجه وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، رسالة عاجلة إلى الولاة والعمال بجهات وأقاليم المملكة، دعا فيه لتسريع عملية تطعيم الأشخاص المسنين الذين تفوق أعمارهم 85 سنة بلقاح فيروس كورونا المستجد.

وحدد لفتيت في المراسلة التي اطلع عليها “اليوم 24″، ال27 من فبراير الجاري، كحد أقصى لإطلاق حملة لاستهداف استكمال تلقيح هذه الفئة من المواطنين، بسبب الخصوصية التي يمثلها الأشخاص الذين لم يتلقوا منهم الجرعة الأولى من اللقاح بعد.

ودعا لفايت الولاة والعمال إلى اتخاذ تدابير أساسية من أجل “دعوة السلطات المحلية لإشعار الأشخاص المعنيين بمراكز التلقيح التي حددت لتلقيهم في اللقاح”، كما طالبهم بالإسراع في إطلاق وحدة متنقلة للتلقيح خاصة بالأشخاص المسنين غير القادرين على التنقل لمراكز التلقيح.

وأكد الفتيت في الرسالة على ضرورة الإشعار بالوفيات المسجلة في صفوف الأشخاص المبرمجين في عملية التلقيح، وذلك لإسقاطهم من اللوائح المعدة لهذه العملية.

يشار إلى أن وزير الداخلية وجه رسالة مماثلة لوزير الصحة خالد آيت الطالب، بهذا الشأن من أجل العمل على تغطية جميع الأشخاص وتمكينهم من الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتأتي رسالة وزير الداخلية مباشرة بعد إعلان وزارة الصحة، الأحد، توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية، لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 60 و64 سنة، وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء.

وحتى مساء الإثنين، بلغ عدد المغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مليونان و552 ألفا و17 شخصا، ضمنهم 23 ألفا و667 تلقوا الجرعة الثانية.