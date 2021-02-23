بعد الحكم عليه ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا.. تأجيل الحكم في حق ناشط حقوقي استئنافيا

جدة - عبدالحي حسين - قررت محكمة الاستئناف في مدينة الحسيمة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الناشط الحقوقي، جواد أمغار، إلى غاية اليوم نفسه من الأسبوع المقبل.

وكانت المحكمة الابتدائية قضت في حق أمغار بسنتين حبسا نافذا، قبل أن يقرر هذا الأخير استئناف الحكم.

وتوبع أمغار بتهم عديدة، من بينها “التحريض على العصيان، وإهانة رجال القوة العمومية، وموظفين عموميين، أثناء قيامهم بمهامهم، بالإضافة إلى التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة..”.

يذكر أن السلطات في بلدة تماسينت، التابعة إلى إقليم الحسيمة، كانت قد اعتقلت الناشط، جواد أمغار، يوم 13 يناير الماضي، على خلفية نشاطه الاحتجاجي ضمن لجنة “الحراك الشعبي في تماسينت”.

وأثار اعتقال جواد أمغار جدلا حقوقيا في مدينة الحسيمة، حيث أعاد إلى الأذهان شبح الاعتقالات في صفوف ناشطي “الحراك”، إذ دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرعا الحسيمة، وامزورن، إلى “إطلاق سراح أمغار، وباقي معتقلي حراك الريف، وكافة المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلى معتقلي الرأي في البلاد”.