فقدت جنينها.. الأمن يفك لغز اغتصاب الطفلة ذات 13 سنة

جدة - عبدالحي حسين - أوقفت عناصر الضابطة القضائية بجرسيف، ليلة أمس الاثنين، المشتبه فيه الرئيسي في اغتصاب طفلة ذات 13 سنة، والتي تم اكتشاف حملها بشكل مفاجيء بالمستشفى المحلي بجرسيف.

وجاء توقيف المشتبه فيه بعد التحقيقات والأبحاث التي باشرتها الضابطة القضائية بجرسيف السبت الماضي، حيث وضع له كمين محكم تم من خلال التوصل إلى أنه الفاعل والمتسبب في حمل طفلة لا تتعدى 13 سنة.

المصادر ذاتها، كشفت أن الطفلة، التي اكتشف حملها بعد ولوجها المستشفى الإقليمي بجرسيف، إثر شعورها بآلام في البطن، فقدت جنينها بعد تناولها بعض الأعشاب.

هذا، وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.