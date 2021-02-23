الجمع العام الانتخابي للعصبة الجهوية العيون الساقية الحمراء لكرة القدم شهر مارس

جدة - عبدالحي حسين - تنهي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى علم رؤساء أندية كرة القدم المنتمية لجهة العيون الساقية الحمراء، أن الجمع العام الانتخابي للعصبة الجهوية العيون الساقية الحمراء لكرة القدم سيعقد يوم الثلاثاء 09 مارس المقبل ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمدينة العيون.

وكشف بلاغ الجامعة أنه سيتم انتخاب رئيس وأعضاء المكتب المديري للعصبة الجهوية العيون الساقية الحمراء لكرة القدم عن طريق الاقتراع باللائحة.

وشدد البلاغ علی أنه يتوجب أن تودع طلبات الترشح مصحوبة بالوثائق المثبتة لاستيفاء الشروط المطلوبة، مقابل وصل إيداع مسلم من لدن مكتب الضبط للجامعة بالعاصمة الرباط، أو أن يبعث بواسطة البريد المضمون على أساس أن تتوصل به الجامعة داخل أجل أقصاه يوم 01 مارس 2021 قبل الساعة الرابعة والنصف زوالا.