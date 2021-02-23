واشنطن ـ وكالات: توقع مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، أنه قد يضطر المواطنون الأميركيون في بلاده للاستمرار في وضع الكمامة خلال عام 2022. جاء هذا خلال مقابلة أجراها الخبير الأميركي مع شبكة “سي.إن.إن” الأميركية. لكن فاوتشي رأى أنه سيتم تخفيف الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار فيروس كورونا بشكل متزايد مع زيادة تلقي اللقاحات.

كانت هذه تفاصيل خبر فاوتشي: قد يضطر الأميركيون لارتداء الكمامات حتى 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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