وداعاً للهالات السوداء بفضل هذه الوصفة الطبيعية!

انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أفضل وصفة طبيعية لتتخلصي من الهالات السوداء في شكل نهائي.

- شريحتان من البطاطس.

- ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

- ملعقة كبيرة من الليمون الحامض.

طريقة التحضير والتطبيق



في البداية، ضعي البطاطس في الخلاط الكهربائي، واطحنيها الى أن تصبح ناعمة جداً. من ثم، أضيفي إليها زيت اللوز الحلو والليمون الحامض. اخلطي المكونات مجدداً مع بعضها البعض حتى تصبح خليطاً متجانساً. طبقي الخليط تحت العينين، واتركيه مدة عشرين دقيقة. بعدها، أزيلي الخليط بالغسول الملائم.

واظبي على تطبيق هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.