بايدن يأمر بتنكيس الأعلام بعد تجاوز وفيات كورونا نصف مليون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تجاوزت الولايات المتحدة، عتبة نصف مليون وفاة بسبب فيروس كورونا في حصيلة عي الأكبر في العالم بأسره. وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنكيس العلم الأمريكي على المباني الحكومية حتى مساء الجمعة تكريما لضحايا الجائحة في بلاده.



وأدى الوباء إلى تراجع متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة عاما كاملا، وهو أكبر انخفاض منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي بيان لتكريم الضحايا، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنكيس العلم الأمريكي على المباني الحكومية حتى غروب الشمس يوم الجمعة.

وقال بايدن "في هذه المناسبة الجليلة، نفكر في خسارتهم وفي أحبائهم... علينا كأمة أن نتذكرهم كي نتمكن من البدء في التعافي والتوحد وإيجاد هدف كأمة واحدة لهزيمة هذه الجائحة".