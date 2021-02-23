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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل خمسة فلسطينيين من محافظتي الخليل و طوباس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم خمسة فلسطينيين من محافظتي الخليل و طوباس.

 

ونقلت مصادر محلية عن مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر فازع صوافطة، وآخر من مدينة طوباس، فيما اعتقلت شابًا من قرية تياسير شرقا، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

 

الى ذلك اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن 39 مستوطنا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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