شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 11823 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، 11823 إصابة جديدة بفيروس كورونا و417 حالة وفاة وشفاء 12956 حالة ليبلغ اجمالي حالات الاصابة بالوباء 4 ملايين و189153 إصابة، منها 84047 حالة وفاة، وشفاء 3 ملايين و739344 شخصا.



واوضح المركز الروسي لمكافحة الوباء، ان الاصابات الجديدة تتوزع على 84 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في موسكو (1198)، تليها مدينة سانت بطرسبوغ (913) ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (732).