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الولايات المتحدة.. أكثر من نصف مليون وفاة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في الولايات المتّحدة عتبة النصف مليون وفاة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز أمس الاثنين.

 

وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، أنّ إجمالي عدد الأشخاص الذين حصدت الجائحة أرواحهم بلغ 500,071 شخصاً، بزيادة 100 ألف عن الحصيلة الإجمالية، التي سجّلت قبل شهر تماماً عشية تنصيب الرئيس جو بايدن الذي جعل مكافحة كوفيد-19 أولويته المطلقة.

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