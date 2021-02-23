الولايات المتحدة.. أكثر من نصف مليون وفاة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في الولايات المتّحدة عتبة النصف مليون وفاة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز أمس الاثنين.



وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، أنّ إجمالي عدد الأشخاص الذين حصدت الجائحة أرواحهم بلغ 500,071 شخصاً، بزيادة 100 ألف عن الحصيلة الإجمالية، التي سجّلت قبل شهر تماماً عشية تنصيب الرئيس جو بايدن الذي جعل مكافحة كوفيد-19 أولويته المطلقة.