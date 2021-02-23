شرطة دبي تنظم «ما بعد الخمسين» لمناقشة الابتكار الحكومي

دبي: ”الخليج 365”

ضمن مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، نظم مجلس الابتكار، عن بُعد ملتقى «ما بعد الخمسين» الذي ناقش أهمية الابتكار في الجهات الحكومية والاستثمار الأمثل في التطورات التكنولوجيا الذكية وأنظمة الذكاء الإصطناعي، وتسخيرها لتقديم أفضل الخدمات بسهولة، بما ينعكس على تحقيق السعادة، وتوجيهات الحكومية في هذا الشأن. وناقش المشاركون في المُلتقى، أثر التحولات السريعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على سرعة تقديم الخدمات مستقبلاً، وخاصة مع اقتراب تطبيق منظومة الجيل الخامس من الإنترنت السريع، وأنظمة البلوك شين، وغيرها. واستضاف المُلتقى العميد خالد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، بحضور الرائد خالد المزروعي، نائب رئيس مجلس الابتكار، المُنسق العام لفعاليات مشاركة شرطة دبي في فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، والمتحدثين الرئيسيين سعيد الدرمكي، رئيس مجلس إدارة بلوك شين الإلكترونية، وجورج سيباسيانو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، وأمين التاجر، المدير التنفيذي لشركة «إنفينت وير»، والدكتور سيد بن روان، المستشار في شرطة دبي. استشراف المستقبل وأكد المزروعي أن اختيار عنوان الملتقى «ما بعد الخمسين» يعكس حرص القيادة العامة على استشراف المستقبل، خاصة في الابتكار وتطبيق أنظمة الذكاء الإصطناعي التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في إسعاد المجتمع وتعزيز الأمن والأمن، لافتاً إلى أن شرطة دبي حرصت على الريادة دائماً وتسخير أحدث التكنولوجيا والابتكارات، وكان مثال ذلك خلال التعامل مع جائحة «كورونا» عبر استخدام الكلاب البوليسية في كشف الحالات المصابة، والخوذة الذكية وغيرها. مشاريع شرطة دبي ثم تحدث المرزوقي، عن دور القيادة العامة في تطبيق أفضل الممارسات والابتكارات الذكية في العمل الشرطي، مستعرضاً أحدث الابتكارات مع الشركاء الاستراتيجيين والمتمثل في مشروع «الملف الذكي للدعوى الجزائية» الهادف إلى إدارة عملية سير الدعوى الجزائية إلكترونياً بالكامل، بين شرطة دبي والنيابة العامة والمحاكم، بدءاً من لحظة تسجيل البلاغ، ثم تحويل الملف إلى النيابة العامة، وصولاً إلى إحالته للمحاكم المُختصة وتنفيذ الحكم. ثم قدم العميد الرزوقي شرحاً عن خدمة «آمنة» التي تعتمد على تنفيذ المعاملات، عبر الأوامر الصوتية، ومشروع «عيون» الهادف لوضع نظم المراقبة بالكاميرات ذات التقنيات الذكية، ضمن منظومة أمنية متكاملة تحت إشراف شرطة دبي، بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاع الخاص، لتعزيز قدرات الأجهزة المختصة على التعامل بكفاءة وفاعلية وحرفية عالية مع كل ما يخص الأمن. كما قدم شرحاً عن الخدمات التي توفرها مراكز الشرطة الذكية SPS، دون تدخل بشري على مدار الساعة، وخدمة الاستغاثة SOS«» وغيرها. نظام البلوك شين فيما قدم الدرمكي، شرحاً عن استخدام نظام البلوك شين في العمل الحكومي والخاص، و قدم جورج سيباسيانو، شرحاً عن التحديات التي تواكب التطورات في التكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي. وقدم أمين التاجر، شرحاً عن استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل.