شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض حيّ لقدرات «وحش» الإماراتية البرمائية الخارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

استعرضت مركبة «وحش» البرمائية التي صممتها شركة CALIDUS الإماراتية المتخصصة في تطوير التقنيات الدفاعية في أبوظبي، قدراتها الفائقة خلال العرض البري الحي لمعرض «آيدكس»، حيث جذبت أنظار الزوار والمشاركين، لقدراتها الخارقة التي تتميز بها، من مقاومة للألغام والرصاص وغيرها. وتعد المركبة منصة جيل جديد من مركبات متعددة الأدوار، طوّرت لدفع حدود التنقل والحماية للعمليات البرية والقدرة البرمائية، وصمّم نظامها للعمل في الأحوال الجوية الصعبة والتضاريس القاسية، لتمكين القوات من إكمال مهامها بنجاح. ويسمح التصميم المتفوق بتوفير سعة حمولة فائقة مع قدرات حماية متطورة، فضلاً عن مجموعة كاملة من الأنظمة ذات المستوى العالمي، تتناسب مع أدوارها المنصة المختلفة، مثل مركبة القتال للمشاة (IFV)، أو ناقلة أفراد مدرعة (APC)، أو تطبيقات أخرى. كما يطلب من المستخدمين النهائيين. كما دمجت أنظمة CUISR، بسلاسة مع النظام الهندسي الرقمي العام للسيارات (GVA). وصممت «وحش»، لتركيب أنظمة أسلحة العيار الكبير، بما في ذلك 3 -BMP وكثير من محطات الأسلحة التي يُتحكم فيها عن بُعد. كما تستطيع المركبة نقل سائق وقائد ومطلق نار و 8 جنود. وتتميز بالمقاومة للألغام والرصاص وغيرها. كما تبلغ سرعتها القصوى 130 كيلو متراً في الساعة، وبمحرك 540 كيلو واط (724حصاناً)، ومداها 750 كيلو متراً، وحمولة 10800 كيلوغرام.