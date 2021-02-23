جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية مركزاً معتمداً لاختبار الآيلتس

أبوظبي: ”الخليج 365”

في خطوة تعدّ إنجازاً جديداً يضاف لإنجازاتها، وقّعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية اتفاقية تعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لاعتماد الجامعة كمركز اختبار لامتحان الكفاءة في اللغة الإنجليزية، (IELTS)، ابتداءً من شهر فبراير/ شباط الجاري تحت إشراف المجلس الثقافي البريطاني، ما يتيح لكل الطلبة في الدولة فرصة التقدم لإجراء اختبار الآيلتس العالمي في الجامعة، سواء في مقرها في أبوظبي، أو فرعها في إمارة عجمان. وتعقيباً على التعاون الاستراتيجي قال الدكتور خالد الظاهري، مدير الجامعة «تحرص جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على تقديم خدمة متميزة لجميع الطلبة عبر إيجاد بيئة تعليمية متكاملة تلبي احتياجات الطالب الثقافية والمعرفية والعلمية، فيما تلعب مكانة الجامعة المميزة بوصفها الجامعة الأولى من نوعها المتخصصة في مجال العلوم الإنسانية دوراً كبيراً في جعلها الجهة الأمثل لاستضافة هذا الاختيار العالمي». ويأتي توقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية تماشياً مع خطط الجامعة التطويرية التي تهدف إلى جعل الحرم الجامعي مركزاً علمياً وثقافياً متميزاً لخدمة المجتمع بجميع شرائحه، حيث يعتبر اختبار الآيلتس إحدى الأدوات الهامة للالتحاق بالتعليم الجامعي وسوق العمل وتحقيق التميز في مختلف المجالات المعرفية والمهنية. من جانبه، أكد ديب اديكهاري مدير الامتحانات في المعهد البريطاني أن «اعتماد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية مركزاً لتسجيل اختبار الآيلتس للمجلس الثقافي البريطاني ومكاناً لأداء اختبارات الآيلتس الورقية والكمبيوتر هو إضافة نوعية لقائمة المراكز المرخصة في الدولة للتقدم للاختبارات، حيث إن الشراكة معها هي خطوة مهمة تعكس التزام المجلس الثقافي البريطاني بدعم مؤسسات التعليم العالي الرائدة في الدولة بشكل مستمر». «يذكر أن اختبار الآيلتس هو أكثر الاختبارات شعبية في العالم لفحص مقدرة الشخص وتمكّنه من اللغة الإنجليزية، حيث يحظى باعتراف دولي لدى أكثر من 10 آلاف مؤسسة وجامعة في جميع أنحاء العالم، كما أن الامتحان معترف به لدى العديد من الجامعات الرائدة داخل الدولة، وخارجها».

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