شكرا لقرائتكم خبر عن «ايدج» توقع مذكرة تفاهم مع «لوكهيد مارتن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقعت «ايدج»، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة لقطاع الدفاع وغيره في الإمارات، أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع لوكهيد مارتن، لاستكشاف فرص الشراكة الصناعية في قطاع الطيران والدفاع بالإمارات. وبموجب بنود الاتفاقية، ستعمل الشركتان على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية طويلة الأمد من خلال إنشاء فرق عمل مشتركة لرصد وتطوير برامج نقل المعرفة والتنمية الصناعية، وسيتم استعراض المشاريع ذات الصلة ببناء القدرات داخل البلاد، وإيجاد تقنيات مبتكرة وناشئة، والتوسع المستمر في مبادرات تطوير رأس المال البشري. وقّع مذكرة التفاهم خالد البريكي، رئيس قطاع دعم المهام في «ايدج»، وريموند بيسيللي، نائب الرئيس لشؤون التمويل والعقود والتنمية الصناعية في لوكهيد مارتن. وقال البريكي: «يمثل توقيع الاتفاقية شراكة استراتيجية طويلة الأمد، ويفتح المجال أمام كلا الطرفين لتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية في قطاع الطيران والدفاع بدولة الإمارات». من جهة أخرى، قال بيسيللي: «تشكل مذكرة التفاهم هذه خطوة هامة ضمن المرحلة التالية من شراكتنا مع ايدج، كما نتطلع إلى استكشاف الفرص وتنفيذ مشاريع استراتيجية من شأنها أن تمثل إضافة قيّمة للقطاع، والدولة بشكل عام». و«ايدج» مجموعة تكنولوجيا متقدمة لقطاع الدفاع، ومصنفة ضمن أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.