شكرا لقرائتكم خبر عن اختصاصات لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، استقبال طلبات أعضاء المجلس، للانضمام لعضوية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، حتى يتم تشكيل اللجان النوعية الـ14 المنصوص عليها في مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك استعداداً لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتى تنتظر تصديق رئيس الجمهورية على مشروع قانون إصدارها، اختصاصات اللجان النوعية، ومنها لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية التى حددت اختصاصاتها المادة 48 كالآتى:

ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية والأفريقية والخارجية

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة

دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية

السياسة الخارجية للدولة

شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقى

المؤتمرات الدولية

العلاقات الدولية

التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى

شئون المصريين المقيمين فى الخارج

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين فى الخارج.