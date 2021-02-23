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فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 3.67 مليون حالة

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ابوظبي - سيف اليزيد - بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس المستجد في فرنسا 67ر3 مليون إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 84 ألفا و764 وفاة. وتعافى من مرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس 256 ألفا و748 شخصا من المصابين حتى صباح اليوم.
وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 56 أسبوعا. 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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