ماليزيا تتسلم جرعات إضافية من لقاح «فايزر-بيونتيك» ضد «كورونا»

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قال الوزير المنسق لبرنامج التطعيم الوطني الماليزي، خيري جمال الدين، إن بلاده ستتسلم 182 ألفاً و520 جرعة إضافية من لقاح «فايزر-بيونتك» المضاد لفيروس كورونا المستجد، يوم غد الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) اليوم الثلاثاء عن خيري جمال الدين، الذي يشغل أيضاً منصب وزير العلوم والتكنولوجيا والإبداع، قوله إنه من المقرر أن يتم توزيع اللقاحات الجديدة على الولايات التي لم تتسلم جرعات بعد.

وأوضح الوزير أن اللقاح الذي تم إنتاجه في بلجيكا، سوف يصل إلى مطار كوالالمبور الدولي صباح غد الأربعاء، قادماً من سنغافورة.

ومنذ تسجيل أول إصابة بكورونا في ماليزيا يوم 25 يناير 2020، تم تسجيل إجمالي 1062 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس حتى اليوم الثلاثاء، وإجمالي 285 ألفاً و761 حالة إصابة، بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز.