غاموندي مدربا للمغرب الفاسي خلفا لجريندو

جدة - عبدالحي حسين - تعاقد فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، مع المدرب الأرجنتيني غاريدو خلفا للمقال جريندو، لقيادة الماص فيما تبقى من مباريات الموسم الحالي، وفق ما كشفته الصفحة الرسمية لقناة الرياضية.

وجاءت إقالة جريندو، بعد النتائج السلبية التي لازمت الفريق في الآونة الأخيرة، مما جعل الماص يفقد عدة نقاط، جعلته يتراجع للرتبة الخامسة بعشر نقاط.

وسبق لغاموندي أن قاد كل من الوداد الرياضي وحسنية أكادير، حيث قاد الفريق الأحمر لوصافة البطولة الاحترافية، ولنصف نهائي دوري الأبطال، فيما تمكن من إيصال الحسنية لنهائي كأس العرش، والمشاركة مرتين متتاليتين بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتوقع أن تقدم إدارة المغرب الفاسي المدرب الجديد للفريق، لوسائل الإعلام، لبداية مهمته على رأس العارضة التقنية للماص.