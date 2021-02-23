ماهماه تستفيد من اللقاح: كنت خائفة لكن الحمد لله الأمور تمت على خير

جدة - عبدالحي حسين - استفادت الفنانة المغربية عائشة ماهماه من الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد كوفيد – 19، أمس الاثنين، مشاركة تجربتها على “فايسبوك”.

وكشفت عائشة ماهماه تعليقا على صورة من داخل مركز للتلقيح، عن تبدد الخوف لديها مباشرة بعد دخولها إليه، مشيدة بمعاملة الأطر المشرفة عليه.

وقالت ماهماه: “كنت خائفة، لكن الحمد لله كل شيء منظم أحسن تنظيم”، مشيرة إلى أنها لمست حسن الاستقبال، واحترام للمسنين.

وانخرط فنانون كبار السن في حملة التطعيم باللقاح المضاد لكورونا، منهم عز العرب الكغاط، الذي ظهر بدوره في صورة أثناء تلقى اللقاح، أمس.

وتلقى 552 017​​ 2 مواطنا مغربيا الجرعة الأولى من اللقاح، إلى حدود الساعة، في حين بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية​23 667 شخصا.