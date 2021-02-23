“التشامبيونزليغ”.. الوداد يواجه بيترو الكونغولي في افتتاح مبارياته بالمجموعات

جدة - عبدالحي حسين - يبحث الوداد الرياضي عن أول ثلاث نقاط له، بدور محموعات دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، عند مواجهة بترو أتلتيكو الأنغولي، اليوم الثلاثاء، بملعب 11 نونبر بلواندا، بداية من الساعة الثانية زوالا.

ويطمح رفقاء الكعبي للعودة بالنقاط الثلاث من لواندا، فوز سيمكن الوداد من الذهاب لبوركينافاسو بأريحية كبيرة، لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي يوم 28 من الشهر الجاري.

وأكد وليد الكرتي لاعب الوداد، أن مباراة اليوم ستكون صعبة، نظرا لأن المنافس “بترو” يعرفهم بشكل جيد، ويعرف طريقة لعبهم وأسلوبهم، متمنيا في الوقت ذاته، أن تكون بداية مبارياتهم بدوري المجموعات إيجابية.

وشدد الكرتي علی أن الاستعدادات كانت جيدة، وجميع اللاعبين واعون بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مشيرا إلى أن هدفهم هو العودة بالنقاط الثلاث، بالرغم من أنهم يلعبون خارج قواعدهم.