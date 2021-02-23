جريمة قتل ضواحي الدار البيضاء ضحيتها طفلة كانت عائدة من المدرسة!

جدة - عبدالحي حسين - اهتزت منطقة الكارة، مساء أمس الاثنين، على وقع جريمة، راحت ضحيتها طفلة، لا يتجاوز عمرها 13 سنة، بعد تعرضها لطعنات مميتة على مستوى القلب من طرف مجهول.

وأضافت مصادر “اليوم 24” أن الهالكة، التي تنحدر من دوار لحلافة، كانت في طريقها إلى منزل أسرتها، بعد خروجها من المدرسة، حيث اعترض طريقها ثلاثة شبان.

وأوضحت المصادر نفسها أن الشبان الثلاثة حاولوا اصطحاب الضحية معهم بالقوة، لكنها رفضت ذلك، ما جعل أحدهم يوجه إليها ضربات مميتة على مستوى القلب.

يذكر أن عناصر الدرك الملكي فتحت تحقيقا في الموضوع، لمعرفة ملابسات الواقعة المذكورة.