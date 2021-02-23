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جريمة قتل ضواحي الدار البيضاء ضحيتها طفلة كانت عائدة من المدرسة!

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شيماء بخساس 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - اهتزت منطقة الكارة، مساء أمس الاثنين، على وقع جريمة، راحت ضحيتها طفلة، لا يتجاوز عمرها 13 سنة، بعد تعرضها لطعنات مميتة على مستوى القلب من طرف مجهول.

وأضافت مصادر “اليوم 24” أن الهالكة، التي تنحدر من دوار لحلافة، كانت في طريقها إلى منزل أسرتها، بعد خروجها من المدرسة، حيث اعترض طريقها ثلاثة شبان.

وأوضحت المصادر نفسها أن الشبان الثلاثة حاولوا اصطحاب الضحية معهم بالقوة، لكنها رفضت ذلك، ما جعل أحدهم يوجه إليها ضربات مميتة على مستوى القلب.

يذكر أن عناصر الدرك الملكي فتحت تحقيقا في الموضوع، لمعرفة ملابسات الواقعة المذكورة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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