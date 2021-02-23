حارس “الأسود” يحطم رقما قياسيا جديدا مع فريقه الإسباني

جدة - عبدالحي حسين - حطم ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني، رقما قياسيا آخر رفقة النادي الأندلسي، بعدما تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الخامسة تواليا في “ليغا”، ليساهم بذلك في فوز فريقه السادس تواليا بالليغا، على أوساسونا بهدفين نظيفين.

وحافظ ابن الوداد على على نظافة شباكه رفقة إشبيلية لـ517 دقيقة، لتبقى بذلك شباكه نظيفة منذ 19 يناير الماضي، حينما اهتزت مرماه بهدف لميندي لاعب ديبورتيفو ألافيس.

ودخل بونو تاريخ الفريق الإسباني، بعدما تمكن من تحطيم الرقم الذي كان مسجلا باسم الحارس البرتغالي بيتو في موسم 2014-2015، متفوقا عليه بدقيقة واحدة، وعلى اندري بالوب بـ6 دقائق في سنة 2008.