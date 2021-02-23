إثيوبيا تعلن تمسكها بموقفها من أزمة الحدود مع الخرطوم

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 فبراير 2021

أعلنت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، تمسكها بموقفها من أزمة الحدود مع الخرطوم وضرورة انسحاب الجيش السوداني إلى ما قبل السادس من نوفمبر والجلوس على طاولة المفاوضات لحل الأزمة



جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير ديني مفتي في مؤتمر صحفي في العاصمة أديس أبابا.

وأثيرت مؤخرا أزمة بين أديس أبابا والخرطوم بشأن الحدود بين البلدين حيث أعلن السودان أنه استعاد منطقة سيطر عليها إثيوبيون منذ 25 عاما، وهو الأمر الذي رفضته إثيوبيا واصفة ذلك بأنه "اعتداء" من السودان الذي دعت جيشه إلى التراجع لمواقعه السابقة على الحدود قبل تحركاته التي بدأها قبل ثلاثة أشهر.