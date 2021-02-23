روسيا تسجل 11823 إصابة بفيروس كورونا

المناطق - وكالات

سجلت روسيا ،اليوم، 417 حالة وفاة بالإضافة إلى 11823 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة (كورونا) في بيان إن الحصيلة الاجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 84047 وفاة و4189153 إصابة.

وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ 12943 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 3739344.