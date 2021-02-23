عملات تذكارية تكريماً للأطقم الطبية في مصر

القاهرة ـ وكالات: أصدرت مصر 15 مليون قطعة عملة معدنية متداولة منقوش عليها شعار “فرق مصر الطبية” تكريماً للأطقم الطبية التي تقف على الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا في مصر. تتضمن العملات التذكارية الجديدة عشرة ملايين قطعة فئة جنيه واحد وخمسة ملايين قطعة فئة نصف جنيه.

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