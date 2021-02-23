شرطة كمارك المنطقة الثالثة تضبط مواد ممنوعة في زرباطية

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مركز شرطة كمرك زرباطية التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الثالثة تمكنت من ضبط عجلة حمل محملة بمادة (اثاث بلاستك مختلف بوزن 1 طن والواح زجاج بوزن 6،980 طن)".واضاف البيان انه "بعد التدقيق تبين ان البضاعة المحملة (بلاستك منزلي) ولا توجد الواح زجاج لكون القيمة الدولارية للبلاستك 500$ دولار للطن الواحد بينما الواح الزجاج 200$ دولار لغرض التهرب من دفع الرسوم الكمركية".

وبين أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وعرض الاوراق التحقيقية على انظار السيد قاضي التحقيق لغرض استكمال الإجراءات القانونية اصوليا".