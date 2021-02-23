ريال مدريد يطمئن زيدان قبل موقعة أتالانتا في دوري الابطال

ويخوض ريال مدريد مباراة أتالانتا بدون كل من: سيرجيو راموس، وداني كارفاخال، وإيدير ميليتاو، ومارسيلو، وألفارو أودريوزولا، وفيدي فالفيردي، ورودريجو، وإيدين هازارد، وكريم بنزيما.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن إدارة ريال مدريد أبلغت زيدان أنه سيستمر مع الفريق هذا الموسم مهما سيحدث على مستوى النتائج.



وكانت بعض التقارير، منذ عدة أسابيع، زعمت أن إدارة ريال مدريد تدرس الإطاحة بزيدان عقب خسارة لقبي السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى تأخره في المنافسة على لقب الليجا.

ونجح الميرنجي مؤخرًا في تقليص الفرق مع أتلتيكو في صدارة الدوري الإسباني إلى 3 نقاط فقط، لكن الروخيبلانكوس لديه مباراة مؤجلة.