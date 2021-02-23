انت الان تتابع خبر ريال مدريد يطمئن زيدان قبل موقعة أتالانتا في دوري الابطال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-02-23 | 11:43
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حرصت إدارة ريال مدريد على توجيه رسالة طمأنة إلى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قبل مواجهة أتالانتا، غدًا الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويخوض ريال مدريد مباراة أتالانتا بدون كل من: سيرجيو راموس، وداني كارفاخال، وإيدير ميليتاو، ومارسيلو، وألفارو أودريوزولا، وفيدي فالفيردي، ورودريجو، وإيدين هازارد، وكريم بنزيما.
ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن إدارة ريال مدريد أبلغت زيدان أنه سيستمر مع الفريق هذا الموسم مهما سيحدث على مستوى النتائج.
وكانت بعض التقارير، منذ عدة أسابيع، زعمت أن إدارة ريال مدريد تدرس الإطاحة بزيدان عقب خسارة لقبي السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى تأخره في المنافسة على لقب الليجا.
ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن إدارة ريال مدريد أبلغت زيدان أنه سيستمر مع الفريق هذا الموسم مهما سيحدث على مستوى النتائج.
وكانت بعض التقارير، منذ عدة أسابيع، زعمت أن إدارة ريال مدريد تدرس الإطاحة بزيدان عقب خسارة لقبي السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى تأخره في المنافسة على لقب الليجا.
ونجح الميرنجي مؤخرًا في تقليص الفرق مع أتلتيكو في صدارة الدوري الإسباني إلى 3 نقاط فقط، لكن الروخيبلانكوس لديه مباراة مؤجلة.
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