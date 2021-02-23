وفد من سفارة أمريكا يحل بالداخلة.. دعم لمغربية الصحراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حل وفد من السفارة الأمريكية بالرباط، بمدينة الداخلة جنوبي البلاد، في زيارة تحمل عدة دلالات، وتُعزز الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.

وخلال الزيارة، التقى الوفد والي جهة الداخلة وادي الذهب، لامين بنعمر، إذ تمحور اللقاء حول التطورات الأخيرة التي عرفها ملف الصحراء بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه، وقرار الولايات المتحدة فتح قنصلية عامة لها بالداخلة.



الوفد التقى أيضا رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة، ميمونة السيد، وأعضاء اللجنة التي أطلعت أعضاء الوفد على مختلف المهام التي تقوم بها باعتبارها آلية للقرب تعنى بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى نفوذها الترابي، ورصد وضعية حقوق الإنسان وتتبعها ومعالجة الشكايات وإعداد التقارير، مع التركيز على حقوق بعض الفئات الهشة، مثل الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين والنساء.

وتأتي هذه الزيارة، في أعقاب زيارة تاريخية قام بها وفد أمريكي إلى المدينة نفسها، بقيادة كُل من ديڤيد كوشنير، والسفير الأمريكي السابق بالعاصمة الرباط دافيد فيشر، الذي أشرف على تدشين القنصلية الأمريكية العامة بالمدينة ذاتها قبل شهر.

كما أن الزيارة، هي الأولى من نوعها لوفد أمريكي نحو الصحراء المغربية، في عهد الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، الشيء الذي يُعتبر امتداداً للدعم الأمريكي لمغربية الصحراء، الذي بدأ مع الإدارة الأمريكية السابقة، بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأعلنت الولايات المتحدة اعترافها بمغربية الصحراء، ودعمها للمُقترح المغربي لحل النزاع المُفتعل، والمتمثل في الحُكم الذاتي تحت السيادة المغربية.