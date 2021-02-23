جريحان بينهما ضابط شرطة أثناء إحباط هجوم إرهابي بمقديشو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب اثنان بينهم ضابط شرطة خلال إحباط عملية إرهابية في مقديشو، حيث ألقي القبض على انتحاري حاول شن هجوم يستهدف مدنيين وسط العاصمة الصومالية، بحسب مصادر أمنية لـ"الخليج 365".

وفي بيان للشرطة الصومالية، قالت إنه "قبل الساعة 11:25 صباحا بقليل، علمت الشرطة أن انتحارياً يخطط لاستهداف المدنيين في مديرية حمرويني، لكن الأمن أوقفه".

ووفق شهود عيان لـ"الخليج 365"، فإن الانتحاري قام قبل إلقاء القبض عليه بنزع السترة الملغمة التي كان يرتديها وألقاها نحو رجال الأمن، حيث انفجرت وأسفرت عن إصابة اثنين.

وقال شاهد عيان يدعى عبدالرحمن لـ"الخليج 365" إن "الانتحاري حاول دخول مطعم كنا نوجد فيه، فمنعه الحراس، وهرع نحو مركز للشرطة فقامت بمطاردته".



ولم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها عن التفجير لكن حركة "الشباب" الإرهابية عادة ما تنفذ مثل هذه الهجمات.